Лифты заменили в 204 домах Подмосковья с начала года

С начала года новые и безопасные лифты появились еще в 204 домах Подмосковья. Их заменили в 648 шахтах. Это сделали в рамках масштабной программы капитального ремонта.

Она длится в регионе семь лет. За это время обновили 11 575 лифтов.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, это коснулось 3713 домов.

На сегодняшний день трехлетний план замены лифтов с 2020 по 2022 год выполнили на 60% Антон Велиховский.

Больше всего замен произошло в Красногорске, Королеве, Мытищах, Ленинском, Одинцове, Люберцах, Реутове, Электростали, Дмитрове, Истре и Пушкино.

Лифты тихие, со светодиодным освещением и адаптированы для инвалидов. В кабинах есть поручни, а на кнопках цифры продублированы шрифтом Брайля.

Двери оснащены «умными» датчиками, которые не позволяют им закрываться, если в проеме кто-то стоит.

Увидеть адресную программу капитального ремонта жители смогут на интерактивной карте по ссылке.