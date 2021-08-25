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    25 августа 2021, 13:56

    Лифты заменили в 204 домах Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    С начала года новые и безопасные лифты появились еще в 204 домах Подмосковья. Их заменили в 648 шахтах. Это сделали в рамках масштабной программы капитального ремонта.

    Лифты заменили в 204 домах Подмосковья с начала года | Изображение 1

    Она длится в регионе семь лет. За это время обновили 11 575 лифтов.

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, это коснулось 3713 домов.

    На сегодняшний день трехлетний план замены лифтов с 2020 по 2022 год выполнили на 60%

    Антон Велиховский.

    Больше всего замен произошло в Красногорске, Королеве, Мытищах, Ленинском, Одинцове, Люберцах, Реутове, Электростали, Дмитрове, Истре и Пушкино.

    Лифты тихие, со светодиодным освещением и адаптированы для инвалидов. В кабинах есть поручни, а на кнопках цифры продублированы шрифтом Брайля.

    Двери оснащены «умными» датчиками, которые не позволяют им закрываться, если в проеме кто-то стоит.

    Увидеть адресную программу капитального ремонта жители смогут на интерактивной карте по ссылке.