Ремонт амбулатории Ногинский больницы завершили в Электроуглях

Амбулаторию Ногинской больницы отремонтировали в Электроуглях. Там обновили отделку, вход в помещение, внутренние инженерные системы.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, больница способна принимать по 80 человек за смену.

Она работает для детей и взрослых — в общей сложности это более 2,8 тысячи местных жителей.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы проводим масштабную программу текущего ремонта наших медицинских центров Светлана Стригункова.

По словам министра, цель заключается в том, чтобы не просто закупать современную технику, но и улучшать условия внутри больниц, поликлиник и других учреждений.

Ранее в Ногинской больнице отремонтировали травмпункт, отделения хирургии и травматологии.

Этой осенью обновили отделение кожно-венерологического диспансера в Ногинске.