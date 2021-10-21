Ремонт амбулатории Ногинский больницы завершили в Электроуглях
Минздрав Подмосковья: амбулаторию Ногинской больницы отремонтировали в Электроуглях
Амбулаторию Ногинской больницы отремонтировали в Электроуглях. Там обновили отделку, вход в помещение, внутренние инженерные системы.
Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, больница способна принимать по 80 человек за смену.
Она работает для детей и взрослых — в общей сложности это более 2,8 тысячи местных жителей.
При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы проводим масштабную программу текущего ремонта наших медицинских центров
По словам министра, цель заключается в том, чтобы не просто закупать современную технику, но и улучшать условия внутри больниц, поликлиник и других учреждений.
Ранее в Ногинской больнице отремонтировали травмпункт, отделения хирургии и травматологии.
Этой осенью обновили отделение кожно-венерологического диспансера в Ногинске.