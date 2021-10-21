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    21 октября 2021, 11:06

    Ремонт амбулатории Ногинский больницы завершили в Электроуглях

    Минздрав Подмосковья: амбулаторию Ногинской больницы отремонтировали в Электроуглях

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Амбулаторию Ногинской больницы отремонтировали в Электроуглях. Там обновили отделку, вход в помещение, внутренние инженерные системы.

    Ремонт амбулатории Ногинский больницы завершили в Электроуглях | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, больница способна принимать по 80 человек за смену.

    Она работает для детей и взрослых — в общей сложности это более 2,8 тысячи местных жителей.

    При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы проводим масштабную программу текущего ремонта наших медицинских центров

    Светлана Стригункова.
    Ремонт амбулатории Ногинский больницы завершили в Электроуглях | Изображение 2

    По словам министра, цель заключается в том, чтобы не просто закупать современную технику, но и улучшать условия внутри больниц, поликлиник и других учреждений.

    Ранее в Ногинской больнице отремонтировали травмпункт, отделения хирургии и травматологии.

    Ремонт амбулатории Ногинский больницы завершили в Электроуглях | Изображение 3

    Этой осенью обновили отделение кожно-венерологического диспансера в Ногинске.