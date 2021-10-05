05 октября 2021, 12:05
Ремонт приемного отделения и реанимации завершили в больнице в Озерах
Приемное отделение и реанимацию отремонтировали в больнице в Озерах. Там обновили внутреннюю отделку, полы, окна, двери.
Приемное отделение полностью реконструировали. Теперь оно стало просторнее.
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, ремонт завершили. Больница работает в плановом режиме.
Особенно важно, что на время выполнения работ прием пациентов не прекращали
Светлана Стригункова.
Она добавила, что в Московской области активно продолжается программа ремонта медицинских центров.
«Мы постоянно работаем над улучшением качества помощи», — отметила Стригункова.
Не прошлой неделе отремонтировали больницы Электростали, Зарайска, Королева и Ногинска.