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    05 октября 2021, 12:05

    Ремонт приемного отделения и реанимации завершили в больнице в Озерах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Приемное отделение и реанимацию отремонтировали в больнице в Озерах. Там обновили внутреннюю отделку, полы, окна, двери.

    Ремонт приемного отделения и реанимации завершили в больнице в Озерах | Изображение 1

    Приемное отделение полностью реконструировали. Теперь оно стало просторнее.

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, ремонт завершили. Больница работает в плановом режиме.

    Особенно важно, что на время выполнения работ прием пациентов не прекращали

    Светлана Стригункова.
    Ремонт приемного отделения и реанимации завершили в больнице в Озерах | Изображение 2

    Она добавила, что в Московской области активно продолжается программа ремонта медицинских центров.

    «Мы постоянно работаем над улучшением качества помощи», — отметила Стригункова.

    Ремонт приемного отделения и реанимации завершили в больнице в Озерах | Изображение 3

    Не прошлой неделе отремонтировали больницы Электростали, Зарайска, Королева и Ногинска.