Ремонт приемного отделения и реанимации завершили в больнице в Озерах

Приемное отделение и реанимацию отремонтировали в больнице в Озерах. Там обновили внутреннюю отделку, полы, окна, двери.

Приемное отделение полностью реконструировали. Теперь оно стало просторнее. Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, ремонт завершили. Больница работает в плановом режиме. Особенно важно, что на время выполнения работ прием пациентов не прекращали Светлана Стригункова. Она добавила, что в Московской области активно продолжается программа ремонта медицинских центров. «Мы постоянно работаем над улучшением качества помощи», — отметила Стригункова. Не прошлой неделе отремонтировали больницы Электростали, Зарайска, Королева и Ногинска.