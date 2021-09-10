Поликлиника для взрослых и детей заработала в Красногорске

Новую поликлинику для взрослых и детей открыли в районе Красногорска Путилкове. В смену там будут принимать до 600 пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Новая поликлиника стала структурным подразделением Красногорской больницы № 2.

«Путилково — быстрорастущий район Красногорска. Новая поликлиника позволит повысить доступность медицинской помощи жителям. Она оборудована всем необходимым современным оборудованием, позволяющим проводить точную диагностику заболеваний», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что в поликлинике полностью сформировали штат сотрудников. Прием будут вести 92 врача, среди которых есть и узкопрофильные специалисты.

В поликлинике оборудовали кабинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, рентгенологического обследования, в том числе маммографии, рентгенографии, флюорографии, стоматологической рентгенографии. Также для пациентов доступны процедурные, прививочные, физиотерапевтический кабинеты, отделение медицинской реабилитации и восстановительного лечения, кабинет гериатрии, кабинет здорового ребенка и охраны зрения, отделение профилактики.

В медицинском учреждении организовали дневные стационары для взрослых и детей на 20 коек.

«Мы очень ждали открытия этой поликлиники. Теперь мы можем получить медицинскую помощь рядом с домом, и не надо никуда ездить», — поделилась впечатлениями жительница Путилкова.

Поликлинику открыли в новом четырехэтажном здании. Она находится в деревне Путилково по адресу: Спасо-Тушинский бульвар, дом 6. Для комфорта посетителей территорию около учреждения благоустроили, установили детскую площадку, организовали парковку и зоны ожидания.

Записаться на прием к врачу можно на региональном портале государственных услуг или по номеру телефона 122.