Отделение кожно-венерологического диспансера отремонтировали в Ногинске

В Ногинске завершили ремонт в отделении кожно-венерологического диспансера. Обновили первый этаж. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Ремонт кожно-венерологического диспансера в Ногинске завершился. Его проводили в амбулаторно-поликлиническом отделении, которое расположено на первом этаже корпуса. Рабочие выполнили внутренние отделочные работы, заменили напольное покрытие, электрику и двери.

«В Подмосковье действует масштабная программа по текущему ремонту медицинских организаций. В отделении КВД в Ногинске работы уже завершены, прием пациентов на время ремонта не прекращался», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Отделение диспансера способно принимать 120 пациентов в смену.

С начала года в Богородском округе отремонтировали травматологическое отделение, а в ближайшее время завершатся работы в хирургическом отделении, травмпункте больницы и амбулатории в Электроуглях.