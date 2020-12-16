Рекультивацию полигона ТКО «Долгопрудный» завершили в Подмосковье

«Проделана большая и сложная работа. „Долгопрудный“ — один из крупнейших полигонов Подмосковья, за время его работы накоплено 2,5 млн тонн отходов, а рекультивированная площадь составляет почти 12 га. Более 30 лет полигон оказывал негативное воздействие, и вот теперь оно прекращено, весной проведем здесь озеленение», — сказал зампред правительства МО — министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Полигон ТКО «Долгопрудный» был закрыт в 2014 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его площадь составляет порядка 12 га, здесь было накоплено около 2,5 млн кубометров отходов. На первом этапе рекультивации было сформировано тело полигона, изменены углы откосов. Параллельно велись работы по устройству систем сбора и отведения фильтрата и пассивной дегазации из 55 скважин.

Вокруг полигона построена подпорная стенка из габионов, а геомембрана препятствует выходу свалочного газа. Последний этап рекультивации — биологический. Полигон отсыпали плодородным грунтом, в дальнейшем здесь высадят многолетние растения.

После закрытия полигона расчистили реку Бусинку и обустроили на ней набережную.

По поручению губернатора до конца года в Подмосковье закроют последние городские свалки, затем предстоит их рекультивация. Первыми рекультивировали полигоны в 2018 году в Кашире, Электростали и Павловском Посаде. В этом году завершили работы на свалке «Дубна Левобережная», а также провели технический этап на полигоне «Кучино» в Балашихе. Также рекультивировали «Аннино» и «Кулаковский», на финальной стадии — работы на «Дубне Правобережной» и «Княжьих горах» в г. о. Шаховская.

15 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев закрыл полигон «Ядрово».