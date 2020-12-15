Полигон «Ядрово» закрыли в Подмосковье

Это сделали досрочно, услышав жителей, и «Ядрово» стал 36-м закрытым полигоном Московской области. По документам он мог принять четыре миллиона тонн отходов — успел только три. Но на этом все закончится. Мусор, который раньше везли сюда, отправят на комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском городском округе.

Губернатор напомнил, что у Подмосковья богатая история с полигонами, но «Ядрово» — самый громкий случай. Всего свалок было 39 — закрывают все. «Ядрово» при этом стало особой историей — Воробьев подчеркнул, что получал много жалоб на него и считает требования жителей справедливыми.

В XX веке свою работу в Московской области начали 39 полигонов. В этом году мы закроем все — ни одной городской свалки не будет в Московской области. Сегодня уже работают 12 комплексов по переработке отходов Андрей Воробьев.

Губернатор назвал новые комплексы «современными экологическими стандартами». По словам Воробьева, они исключают неприятный запах и загрязнение экологии, в частности рек и водоемов.

Подготовка к закрытию полигона начались еще в 2018 году, когда глава Подмосковья принял решение о необходимости мусорной реформы в регионе.

Подмосковье — лидер реформы

Мусорные полигоны достались Подмосковью в наследство еще с 1960-х годов, когда их уже использовали с нарушениями. Власти почти избавились от всех свалок, но к этому вел долгий путь.

Прежде отходы хранили в земле, а теперь в регионе внедряют лучшие практики для того, чтобы избежать этого. Подмосковье назвали лидером России по темпам мусорной реформы.

До конца 2020 года в регионе перестанут работать все полигоны. Вместе с «Ядрово» в списке закрытых уже 36 мусорных точек. Им на смену приходят современные и безопасные комплексы переработки отходов.