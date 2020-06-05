Все городские свалки в Подмосковье закроют до конца года

Все подмосковные городские свалки закроют до конца года. Вместо них появятся мощные и современные комплексы переработки отходов. В День эколога губернатор проверил рекультивацию открытой площадки накопления отходов «Щелканово» в Рузском округе.

В этом году мы закроем все свалки. Останется одно Тимохово, и то оно уже переходит в режим комплекса переработки отходов. Все свалки рекультивируются. В День эколога можно смело сказать, что свалки мы победили. Мы открываем КПО Андрей Воробьев.

Он отметил, что еще в 2013 году свалок было 39. Их называли полигонами. Не было никаких технологий и переработки отходов. Города росли, и свалки оказались в их черте. Все изменится.

«Нам очень здорово помогло федеральное правительство. По решению президента было принято специальное решение, которое оказывает поддержку в создании этой отрасли. Эту поддержку наши региональные операторы получили. Новые машины, баки, конвейеры. Все это сегодня по большей части производится у нас в России. Боюсь показаться нескромным, но могу точно сказать, что уже сегодня Московская область соответствует самым требовательным экологическим стандартам, а завтра, с 1 января 2021 года, не будет иметь ни одной городской свалки», — подчеркнул Воробьев.

«Щелканово»

Открытую площадку «Щелканово» полностью уберут в ближайшие дни. Здесь уже два года хранят мусор, причем в последнее время с серьезными нарушениями по вине подрядчика. С марта ввели чрезвычайную ситуацию, разбираться со свалкой взялись власти.

Еще в 2018 году площадку создали для хранения отходов, но на период не больше 11 месяцев. Затем ее планировалось убрать и рекультивировать. Только компания «Полигон-2004», с которой заключили договор, нарушила его.

Время шло, а отходы по-прежнему не исчезали. Подмосковные власти подключились к решению проблемы и ввели режим ЧС. Вывоз мусора начался 20 марта в этом году. Вывезли больше 20 тысяч тонн отходов.

Здесь не будет свалки. Были протесты экологов. Мы слышим всегда их голос, мы понимаем, что экология для Подмосковья имеет особое значение. <…> Проверили, как уже обстоят дела с этой горе-свалкой, которую рекультивируем. Здесь не будет даже следа от мусора Андрей Воробьев.

Сегодня, 5 июня, Андрей Воробьев проверил, насколько здесь все готово. Свалку планировали убрать к концу июля, но сделают это уже в ближайшие дни. Там осталось всего 140-160 тонн отходов. Когда мусор уберут, площадку, загрязненную фильтратами, очистят и рекультивируют.

Судьба «Щелканово»

Зампред правительства и министр экологии Дмитрий Куракин посетил площадку 13 марта этого года. Он объявил о введении ЧС в деревне Щелканово.

Сам участок забрали у собственника и передали Минэкологии. Выделили деньги на вывоз отходов и рекультивацию. Суд стал разбираться с виновниками.

Там начали убирать мусор и откачивать фильтрат. Строителям потребовалось сделать гидроизоляционную перемычку между площадкой и обводненным карьером, чтобы его не загрязнить.