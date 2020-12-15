Будущее «Ядрово». История закрытого мусорного полигона получит счастливое продолжение

«Ядрово» — старый знакомый

Волоколамский мусорный полигон «Ядрово» не один год в прямом и переносном смысле отравлял жизнь горожанам. Серьезные проблемы начались еще в 2016 году. Тогда местные жители обратили внимание на подозрительно бурный рост полигона и попросили власти проверить деятельность организации.

В начале 2017-го прошла проверка, оказалось, что на полигоне «Ядрово» действительно хватает нарушений. На его руководство завели административное дело из-за недостаточного контроля за загрязнением почвы. Позднее в том же году жители Волоколамска начали выходить на митинги.

Последней каплей стал март 2018 года, когда 77 школьников были госпитализированы с сыпью и рвотой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев велел решить вопрос с полигоном в кратчайшие сроки. В апреле старую часть полигона закрыли для установки системы дегазации, чтобы запахи и вредные выбросы не мешали людям жить. На вторую, новую часть полигона было решено привозить мусор только из ближайших районов, а не со всей Москвы, как это было раньше.

Многолетняя подготовка

Работы начались еще в 2018 году. Сначала полигон готовили для того, чтобы начать рекультивацию. Тогда же губернатор принял решение, что Подмосковью необходима мусорная реформа, и начать ее следует с сортировки.

Первым делом свалку ждала дегазация, а местных жителей — свежий воздух. К лету на «Ядрово» начали привозить голландскую технику, поставили и запустили мини-завод по сжиганию свалочного газа. На выходе после нескольких ступеней очистки в окружающую среду попадал только безвредный пар. До состояния технической воды очищался также и фильтрат, который вырабатывался при разложении отходов.

Главная проблема с ликвидацией свалок — их нельзя закрыть одним днем, потому что мусор все равно нужно куда-то вывозить. Поэтому «Ядрово» принимало в два раза меньшие объемы отходов. Водители мусоровозов жаловались на то, что активисты, несмотря на согласованность вывоза отходов и их проверки экологическими организациями, оставались недовольны. Некоторые люди даже нападали на шоферов грузовиков с оружием.

Активные работы по облагораживанию территории продолжились и в 2019 году. Местных жителей, активистов и представителей экологических организаций приглашали на общественные слушания, где решался вопрос того, что ждет мусорный полигон.

«Ядрово» сегодня

И все же нарушения в работе оператора «Ядрово» оставались. Тогда полигон, площадь которого достигла почти 30 гектаров, было решено закрыть в 2020 году. По документам он мог принять еще миллион тонн мусора, но их уже перенаправят на комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском городском округе.

Сегодня на полигоне продолжает работать мини-завод по сжиганию свалочного газа, а мусора там практически не осталось. Фильтрат собирается во временных искусственных прудах, очищается, а затем вывозится.

«Следующий этап — рекультивация. Мы очень долгое время не думали, что в нашей стране необъятной мусор будет когда-то проблемой, и совершенно не следили ни за захоронениями, ни за культурой сбора», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Будущее «Ядрова»

Сейчас Министерство ЖКХ Подмосковья предлагает включить «Ядрово» в федеральный проект «Чистая страна», в ходе которого массово закрывают и рекультивируют свалки — за счет федерального, а не регионального бюджета. В результате территории бывших мусорных полигонов, вошедших в проект, должны будут вернуть в сельскохозяйственную эксплуатацию.

Пока точные планы рекультивации и благоустройства «Ядрово» не разглашают. После окончательного закрытия полигон должен будет пройти технологическую и биологическую рекультивацию.

Полигон «Ядрово» в декабре 2020 года. Источник фото: телеканал «360»

Сначала территории снова обследуют на экологическую безопасность. Технологическая рекультивация каждой свалки требует уникального проекта, учитывающего ее расположение, характеристики земель, геологические и биологические параметры.

Только после того как власти вместе с экспертами по экологии и экономике выберут наиболее эффективный проект, отвечающий всем требованиям, начнутся земельные работы. Затем свалку ждут пересыпка грунта и посев трав, организация зеленых насаждений.

На месте «Ядрово», как и многих других полигонов, может появиться парк. В некоторых местах — например, на территории полигона Торобеево в Люберцах — уже поставили генератор, который перерабатывает свалочный газ в электроэнергию, идущую на благо города.

Эти этапы в конце концов должна пройти каждый закрытый мусорный полигон Подмосковья. А работающих в следующем году уже не будет.