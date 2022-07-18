Реконструкция станции Железнодорожная началась в Балашихе

Самую крупную и загруженную станцию будущего МЦД-4 начали реконструировать. Обновленный вокзал будет принимать ежедневно более 30 тысяч пассажиров.

На станции уже начали сносить старое здание и две платформы. До конца проведения работ жители будут использовать соседнюю станцию — Ольгино. Новый вокзал появится в конце 2023 года. Также построят четыре платформы с навесами и пешеходный мост-конкорс. Здание оборудуют лифтами и эскалаторами, из него можно будет пройти на Лесопарковую улицу и Носовихинское шоссе.

На МЦД-4 будет 39 станций, из которых 18 — с пересадками на метро и МЦК. Строительство планируют завершить в следующем году.

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