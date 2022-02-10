Жителям Подмосковья рассказали о важных дорожных проектах 2022 года

Движение машин планируют запустить еще на десятках объектов Подмосковья в этом году. Среди них Северный обход Лобни, улица Туполева в Жуковском и не только. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность модернизации трассы М-5 «Урал».

По его словам, решение этого вопроса идет по графику. Трассу М-5 модернизируют в рамках президентского проекта.

Об этом губернатор Московской области рассказал во время совещания с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

Глава региона отметил добросовестную работу строителей и выразил надежду, что важную магистраль сдадут в 2022 году.

«Спасибо за большое количество инфраструктурных проектов, которые поддержал наш президент», — подчеркнул Воробьев.

Начнутся работы и на проблемном участке ЦКАД в Вяземах. К ним планируют приступить во втором квартале этого года.

В цифрах

За последние пять лет в Московской области построили 28 федеральных и 79 региональных объектов. В прошлом году движение запустили по 26 дорогам.

В их число вошли ЦКАД, путепроводы в Мытищах и Одинцове, Афанасьевский мост в Воскресенске, развязки в Трехгорке и Химках, обход Коломны, участки М-1 и М-5 — почти половину объектов сдали досрочно.

До конца этого года планируют открыть 30 новых объектов. Среди них дорога из Лобни в аэропорт Шереметьево, улица Туполева в Жуковском, первый этап Северного обхода Лобни.

С поддержкой правительства России ускорят строительство и Володарского, Путилковского, Афанасьевского, Пироговского шоссе, дороги от Осташковского шоссе до деревни Ульяновки, Октябрьского проспекта в Люберцах.