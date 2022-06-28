Станция Ольгино в Балашихе станет конечной на время реконструкции Железнодорожной
Залы станции Железнодорожная закроются 10 июля. Часть платформ перестанет работать, здание вокзала демонтируют. На период реконструкции конечной остановкой московских электричек станет Ольгино.
Пассажиры, которые пользуются проходящими и экспресс-поездами, смогут попасть к кассовым модулям через организованный проход между торговыми центрами «Филин» и «Юнион». Конечной остановкой электричек, направляющихся в Москву и обратно, станет Ольгино. Временная платформа станции уже принимает пассажиров, позднее ее улучшат: заменят деревянный настил, установят навесы от непогоды и движущиеся дорожки для ускорения передвижения людей и перевозки багажа.
Временная инфраструктура на Железнодорожной появится уже в начале июля. Позже построят новое здание вокзала. Жителям Подмосковья предложили маршруты, по которым можно добраться до станции Ольгино:
- № 1: ст. Железнодорожная — Саввино;
- № 4: ст. Железнодорожная — Темниково;
- № 6к: мкр-н Павлино — ул. Керамическая — ст. Железнодорожная — ул. Пионерская — Агрогородок;
- № 9: ст. Железнодорожная — мкр-н Павлино;
- № 12: ст. Железнодорожная — мкр-н Ольгино;
- № 13к: мкр-н Павлино — ул. Керамическая — ст. Железнодорожная — ул. Новая — Агрогородок;
- № 29: Балашиха (а/к 1377) — ст. Железнодорожная;
- № 48к: Купавна — ст. Железнодорожная — ст. Кучино;
- № 51к: Балашиха-2 — мкр-н Южный — Агрогородок;
- № 100к: Агрогородок — ст. Железнодорожная — Москва (м. Выхино);
- № 142: Балашиха (Агрогородок) — Москва (м. Новокосино) — ст. Реутово;
- № 338: ст. Железнодорожная — Москва (м. «Щелковская»);
- № 1179: Москва (м. «Некрасовка») — ст. Железнодорожная;
- № 1229к: Котельники (ТЦ «Мега Белая Дача») — ст. Люберцы — ст. Железнодорожная.
Маршруты № 1, 4 и 12 продлили до Ольгино и увеличили количество автобусов на них. Также маршруты № 23, 33 и 65 согласуют с Минтрансом области, чтобы соединить станцию с микрорайонами Пуршево, Полтево, Русавкино-Романово.
Железнодорожная станция — третья по объему пассажиропотока в России. Завершение масштабной реконструкции МЦД-4 завершится в конце 2023 года. Новое здание вокзала станет удобным и доступным для пассажиров.