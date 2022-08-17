Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове завершится в 2023 году

В Серпухове продолжаются работы по реконструкции стадиона «Спартак». На данный момент готовность объекта превышает 50%.

По данным Министерства строительного комплекса Московской области, сейчас на объекте трудятся более 70 рабочих и шесть единиц техники. Ведутся монолитные работы, благоустройство, монтаж системы отопления футбольного поля. Работы идут без отставаний от графика.

Строители обновят трибуны для зрителей (они рассчитаны 2,5 тысячи мест), натуральное футбольное поле заменят на искусственное с подогревом, появятся легкоатлетические дорожки, табло. Также будет возведен двухэтажный административно-бытовой корпус площадью 3,7 тысячи квадратных метра с помещениями для команд, судей, инструкторского и тренерского составов. Будут обустроены спортивные площадки для игровых видов спорта, сектора для прыжков в длину. На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство. Завершить реконструкцию планируется в 2023 году.

В регионе продолжаются строительство и реконструкция спортивных объектов. Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье.