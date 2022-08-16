Новый стадион и спортивный зал появятся в Мытищах в этом году

Строительство стадиона в 25 микрорайоне городского округа Мытищи подходит к завершению. Когда-то на этом месте был Шараповский карьер, а сейчас это современный микрорайон с новой школой, поликлиникой и спортивным комплексом. На футбольное поле нанесена разметка и совсем скоро здесь пройдут первые матчи.

«Еще один спортивный объект позволяет нам усилить возможности занятий физкультурой и спортом. Этот объект будет открыт для жителей, будет составлен план работы, часы работы, расписание занятий. Сюда планируется перевод спортивных отделений, которые уже имеются», — сказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. о. Мытищи Юлия Бакурова.

Источник фото: телеканал «360»

Проектом предусмотрено обустройство зрительских трибун на 490 мест, размещение легкоатлетического сектора с ямами для прыжков в длину, а также создание парковочного пространства. Возможность посетить стадион будет у всех жителей Мытищ в День открытых дверей.

Еще один спортивный объект в округе введут в эксплуатацию в этом году в селе Марфино. Совсем скоро он распахнет свои двери для сотен горожан. Найти свой вид спорта здесь сможет абсолютно каждый.

«Здесь большой универсальный спортивный зал. Здесь будут заниматься всеми игровыми видами спорта. На втором этаже будет тренажерный зал и зал для единоборств», — отметила начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. о. Мытищи Юлия Бакурова.

Сельчане уверены, что этот комплекс станет новым центром притяжения жителей.

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