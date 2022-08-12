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    12 августа 2022, 22:38

    Центр для игры в городки появится на стадионе «Труд» в Подольске

    Анастасия Борискова

    Строительство нового городошного центра можно назвать восстановлением исторической справедливости. До реконструкции именно здесь собирались любители этого вида спорта.

    Центр для игры в городки появится на стадионе «Труд» в Подольске

    За долгие годы из Подольска вышли больше 20 мастеров спорта по городкам.

    «До двухтысячных годов, до реконструкции стадиона здесь исторически всегда находились городошные площадки. И подольчане, и гости Подольска исторически здесь играли в городки. Тем самым было принято решение восстановить эти традиции», — сказал председатель комитета по физической культуре и спорту городского округа Подольск Владимир Назаров.

    В 2021 году общественная организация городошного спорта Подольска обратилась в администрацию города. Так было принято решение о строительстве спортивного центра. Он будет включать четыре площадки и трибуны на 200 человек.

    Объект будет строиться с условиями для крупных всероссийских соревнований. Рядом есть гостиница и пункт общественного питания. Инфраструктура позволяет принимать спортсменов и зрителей. А местным любителям появление городошного центра позволит играть не только летом, но и зимой.

    «Сейчас данные площадки нам дадут возможность играть и зимой, то есть мы будем технологически развиваться и привлекать все слои населения нашего города. Эти площадки они для нашего города исторические. Мы их вернули на историческое место», — подчеркнул член президиума федерации городошного спорта России Павел Дмитриев.

    Строительство городошного центра началось весной 2022 года. По плану торжественное открытие площадки приурочат ко дню города, который будут отмечать 8 и 9 октября. В эти дни здесь пройдет спортивный праздник, на котором будут задействованы все четыре площадки. На одной будут играть мастера спорта, на второй любители, на третьей дети от пяти до семи лет, а на четвертой спортсмены с инвалидностью.

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