Центр для игры в городки появится на стадионе «Труд» в Подольске

Строительство нового городошного центра можно назвать восстановлением исторической справедливости. До реконструкции именно здесь собирались любители этого вида спорта.

За долгие годы из Подольска вышли больше 20 мастеров спорта по городкам.

«До двухтысячных годов, до реконструкции стадиона здесь исторически всегда находились городошные площадки. И подольчане, и гости Подольска исторически здесь играли в городки. Тем самым было принято решение восстановить эти традиции», — сказал председатель комитета по физической культуре и спорту городского округа Подольск Владимир Назаров.

В 2021 году общественная организация городошного спорта Подольска обратилась в администрацию города. Так было принято решение о строительстве спортивного центра. Он будет включать четыре площадки и трибуны на 200 человек.

Объект будет строиться с условиями для крупных всероссийских соревнований. Рядом есть гостиница и пункт общественного питания. Инфраструктура позволяет принимать спортсменов и зрителей. А местным любителям появление городошного центра позволит играть не только летом, но и зимой.

«Сейчас данные площадки нам дадут возможность играть и зимой, то есть мы будем технологически развиваться и привлекать все слои населения нашего города. Эти площадки они для нашего города исторические. Мы их вернули на историческое место», — подчеркнул член президиума федерации городошного спорта России Павел Дмитриев.

Строительство городошного центра началось весной 2022 года. По плану торжественное открытие площадки приурочат ко дню города, который будут отмечать 8 и 9 октября. В эти дни здесь пройдет спортивный праздник, на котором будут задействованы все четыре площадки. На одной будут играть мастера спорта, на второй любители, на третьей дети от пяти до семи лет, а на четвертой спортсмены с инвалидностью.

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