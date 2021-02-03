«Прекрасное место для длинных выходных». Новые инвесторы подключатся к развитию туризма в Подмосковье

Вместе с вице-губернатором региона Натальей Виртуозовой они встретились с инвесторами Подмосковья в музейном комплексе «Новый Иерусалим». Сейчас там работает уникальная выставка «Младшие Брейгели и их эпоха».

Общаясь с инвесторами, Догузова рассказала, что налаженный диалог с ними поможет улучшить инфраструктуру и построить гостиницы, создать новые программы отдыха.

Московская область — прекрасное место для длинных выходных. Сегодня это популярный формат путешествий Зарина Догузова.

Подмосковье богато маршрутами и местами для туристического отдыха. Приезжающие в регион гости смогут отдохнуть активно и познавательно.

«Московская область за последние годы сильно преобразилась и совершила рывок в развитии туризма», — подчеркнула Зарина Догузова.

По ее словам, в регионе комфортная городская среда и развитая туристическая инфраструктура. Здесь, добавила она, создали и все условия для круглогодичного отдыха.

И у Подмосковья большие перспективы с точки зрения дальнейшего развития туризма и роста турпотока Зарина Догузова.

А Наталья Виртуозова поблагодарила Ростуризм за поддержку. Она напомнила, что в Подмосковье это направление развивают целыми кластерами по поручению Андрея Воробьева.

Наталья Виртуозова рассказала, что путешественники смогут найти все самое интересное об отдыхе в Московской области на портале welcome.mosreg.ru.

Например, выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» в Истре — это по-настоящему уникальное событие. Посетить ее можно до 11 апреля.

Эта замечательная выставка — еще один повод посетить Подмосковье, насладиться искусством вдали от суеты Зарина Догузова.

Гости увидят здесь 70 картин — в таком количестве Брейгелей выставляют в России впервые. За два месяца с экспозицией уже познакомились тысячи посетителей, несмотря на то, что она не в центре столицы.