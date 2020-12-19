Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» откроется в подмосковной Истре

В музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре на следующей неделе откроется выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». На ней будет представлена нидерландская живопись одного из крупнейших частных собраний в России.

Выставка продлится с 24 декабря 2020 года по 11 апреля 2021 года. Посетители увидят полотна кисти Питера Брейгеля Младшего, Яна Брейгеля Старшего и Яна Брейгеля Младшего, а также их последователей.

Всего в экспозиции будет представлено 70 работ, большинство из них российская публика увидит впервые. Все произведения входят в коллекцию Валерии и Константина Мауергаз.

В течение 20 лет коллекционеры приобретали эти произведения на Sotheby’s, Christie’s и других аукционах. Собрание продолжает активно пополняться до сих пор. В 2015 году его часть была показана на выставке в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Картины великой династии

«Выставка, на которой представлена одна из лучших частей нашей коллекции, включает произведения с уникальной историей поступления в собрание, ведь на приобретение некоторых картин уходили годы. Уверены, что выставка станет значимым событием и для самой коллекции, и для зрителей: творчество младших Брейгелей и их окружения — особое явление в истории искусства Северной Европы, представляющее большой интерес для самой широкой зрительской аудитории в России», — отметили Валерия и Константин Мауергауз.

Для нас важно и почетно, что коллекцией заинтересовался Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», один из самых современных и динамично развивающихся музеев нашей страны Валерия и Константин Мауергауз.

Основу выставки составили работы художественной династии Брейгелей. Посетители смогут увидеть картины Питера Брейгеля Младшего, которые достойны отдельного внимания. Речь идет о произведениях мастера «Богач и льстецы», «Крестьянский праздник» и «Добрый пастырь». Полотна Яна Брейгеля Старшего не так сильно зависят от произведений его отца, однако он тоже прошел путь копирования. Гости музея «Новый Иерусалим» смогут познакомиться с его версией «Зимнего пейзажа с ловушкой для птиц».

Произведений основателя династии, Питера Брейгеля Старшего, которого еще называют Бархатным, в частных российских коллекциях нет. Однако его гений дал импульс для развития особой брейгелевской традиции сквозь поколения художников. Работы представителей этой традиции и вошли в экспозицию.

«Если бы во всемирной истории искусств создавались рейтинги великих династий, то одну из первых строк в этом списке без сомнения заняла бы семья Брейгелей. В течение столетия, на протяжении четырех поколений, она подарила человечеству почти дюжину художников, не говоря уже о многочисленных подражателях и последователях брейгелевской традиции. Можно говорить о целом явлении, которое занимает искусствоведов и простых ценителей по сей день», — рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Выставка в нашем подмосковном музее «Новый Иерусалим» представляет это явление во всем его разнообразии и масштабе. Именно такой синтезированный взгляд на эпоху делает выставку особенной и, уверена, привлечет к экспозиции большой интерес Елена Харламова.

Истра познакомит с творчеством старых мастеров

Экспозиция состоит не только из непосредственно «брейгелевского» раздела. Отдельную группу на выставке составляют полотна Франса II Франкена и Себастьяна Вранкса — известных антверпенских мастеров исторического и батального жанров. Эти художники предпочитали создавать произведения камерного формата — из-за этого их считали прямыми творческими соперниками Младших Брейгелей.

Особой гордости в коллекции Валерии и Константин достойны произведения фламандских и голландских натюрмортистов. Отдельное внимание стоит уделить картинам раннего этапа в развитии этого жанра — они стали предметом повышенного интереса специалистов и широкого круга зрителей довольно поздно, после Второй мировой войны. Из-за этого такие произведения, за редчайшими исключениями, до сих пор отсутствуют в музеях России.

Образцы этого жанра в творческом наследии Старшего и Младшего Янов Брейгелей, а также Исаака Соро, Амброзиуса Босхарта Младшего и Балтасара ван дер Аста в значительной степени восполняют этот пробел. Вместе с тем они великолепно демонстрируют основные этапы развития фламандского и голландского натюрморта. Для специалистов и широкого круга любителей эти полотна дают возможность увидеть в сопоставлении все нюансы не только общности композиционной типологии, но и тончайшие отличия индивидуального живописного почерка их авторов.

Профессор, доктор искусствоведения, куратор выставки Вадим Садков, отметил, что в пространстве выставки картины, которые в повседневной жизни украшают дома, обретают «строгий, логически выверенный музейный облик».

«Шумная многоголосица живописного языка их авторов получила стройную оркестровку, а общий качественный уровень и художественное разнообразие представленных произведений оказались вполне сопоставимы с экспозициями многих ведущих музеев Европы и Америки», — отметил Садков.

Профессор добавил, что тематическая выставка, которая создана из первоклассных картин, которые обычно хранят вчастном собрании, труднодоступном для широкого зрителя, «превосходно характеризует весь спектр и индивидуальные особенности внутреннего развития и последующей трансформации брейгелевской традиции в живописи Фландрии и Голландии на протяжении XVII века». Он напомнил, что на сегодняшний день одной из самых печальных страниц в истории отечественной культуры считают массовые распродажи художественных ценностей, которые происходили в начале 1930-х годов.

«В результате подавляющее большинство шедевров, как известно, оказалось в музеях США, Португалии и Нидерландов. Сейчас этот процесс стал на наших глазах обретать ярко выраженную обратную направленность. Частная коллекция, любовно и со вкусом за сравнительно короткий срок собранная москвичами Валерией и Константином Мауергауз, — показательный и впечатляющий тому пример», — подчеркнул он.

Генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов подчеркнул, что творчество старых мастеров никогда еще столь обширно не представлялось в Новом Иерусалиме.

«Мы давно подходили к этой теме и рады, что удалось раскрыть ее настолько полно. Это не первый опыт, когда музей „Новый Иерусалим“ делает большой выставочный проект с работами из частных коллекций. Такое сотрудничество всегда дарит встречи с недоступными произведениями, которые нельзя в любое время увидеть в музее. В этом их особенная ценность», сказал он.

Экспонаты будут располагаться на 650 «квадратах». В рамках выставки планируют провести онлайн и офлайн образовательные мероприятия, лекции и экскурсии. К вернисажу будет представлен каталог выставки. Этим масштабным проектом музей завершает празднование своего 100-летнего юбилея.