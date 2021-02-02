«Место, куда стремятся люди». Новый центр экотуризма появится в Подмосковье

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Московской области работают над созданием центра экотуризма в Звенигороде. Проект поддержал губернатор Андрей Воробьев.

Туристско-рекреационный кластер (ТРК) будет называться «Звенигородский вектор». Одна из задач проекта — решить проблему растущего воздействия человека на природу. Более 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и прилегающих к ним природных зон свяжут в единый экологический каркас долиной Верхней Москвы-реки. Об этом говорится на сайте АСИ.

Сейчас внутреннему туризму уделяется очень много внимания и на президентском уровне. Туризм — это экономика, качество жизни, рабочие места, благоустройство, качественно проведенный отпуск и удовлетворение своей любознательности, любопытства по истории, культуре страны Андрей Воробьев.

«Территория объединяет несколько интересных объектов, и туда стремится много людей со всей Москвы и Подмосковья. Поэтому губернатор Андрей Воробьев поставил задачу создать концепцию туристического кластера, направленного на развитие экотуризма и сохранение историко-культурного наследия на этой территории», — рассказала замгендиректора АСИ Ольга Захарова и добавила, что какие-то объекты могут появиться уже летом.

В кластер включат ООПТ «Природный резерват „Масловская лесная дача“». Для сохранения природного разнообразия этой территории статус «Масловской лесной дачи» решили повысить до регионального ООПТ. В территорию включили леса, которые составляют с ней единую экосистему.

«„Масловская лесная дача“ — это уникальный лес таежного типа с северными мхами и клюквенными болотами. Вторая интересная точка — это Николина Гора. Там есть дача Прокофьева», — заметила замглавы АСИ Ольга Захарова.

По ее мнению, такие нетривиальные маршруты цепляют современное поколение и заставляют задуматься об истории и людях, которые там жили. Именно привлечение туристов, создание для них современной инфраструктуры является одной из важнейших задач проекта.

Над ними работает большая группа профессионалов. Это специалисты всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, представители совета волонтеров «За Масловский лес», эксперты по природоохранной работе, общественные представители АСИ и другие.

В конце февраля будет представлена концепция туристического кластера. На основании концепции будет понятен объем работ для дальнейшего планирования. Думаю, что летом обязательно что-то появится Ольга Захарова.

Верховье Москвы-реки издавна было излюбленным местом отдыха москвичей. В свое время там отдыхали и занимались творчеством Александр Пушкин, Андрей Рублев, Исаак Левитан, Михаил Пришвин, Сергей Танеев.