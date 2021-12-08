Более 800 работников Подмосковья прошли обучение бережливому производству

Еще 72 предприятиям Подмосковья помогли сделать рабочие процессы быстрее и удобнее. Их включили в президентский проект «Производительность труда». В результате свыше 800 сотрудников прошли обучение бережливому производству.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, участников проекта становится больше. С января к нему подключились 42 компании.

К 2024 году мы планируем привлечь к проекту не менее 300 региональных предприятий Екатерина Зиновьева.

Сотрудники компаний пройдут специальное обучение, которое поможет им внедрять в работу эффективные решения. Все это без лишних затрат улучшит производство.

Предприятия Подмосковья, уже присоединившиеся в проекту, смогли сократить время протекания процессов в среднем на 45%. А значит, производство стало быстрее и удобнее.

В следующем году к программе планируют привлечь еще не менее 70 компаний из Московской области.