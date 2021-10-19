Эффективность 65 предприятий из Подмосковья повысили благодаря президентскому проекту

Еще 34 предприятия из Подмосковья стали участниками президентского проекта «Производительность труда» с начала этого года. Его задача — повысить эффективность работы. За все время действия программы она охватила 65 областных компаний.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, участников проекта становится все больше. Теперь к нему подключилось и предприятие «Архимед».

Оно находится в Лосино-Петровском и занимается изделиями из пластика хозяйственного или бытового назначения.

К 2024 году число участников из Московской области должно превысить 300 предприятий, что позволит увеличить производительность труда в регионе на 5% Екатерина Зиновьева.

Сегодня предприятие «Архимед» — один из лидеров в своей сфере. В рамках президентского проекта адресную поддержку оказывают специалисты Регионального центра компетенций Московской области.

Проект «Производительность труда» ввели по указу Владимира Путина в 2018 году.