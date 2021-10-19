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    19 октября 2021, 10:06

    Эффективность 65 предприятий из Подмосковья повысили благодаря президентскому проекту

    Мининвест: эффективность 65 предприятий из Подмосковья повысили благодаря президентскому проекту

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Еще 34 предприятия из Подмосковья стали участниками президентского проекта «Производительность труда» с начала этого года. Его задача — повысить эффективность работы. За все время действия программы она охватила 65 областных компаний.

    Эффективность 65 предприятий из Подмосковья повысили благодаря президентскому проекту | Изображение 1

    Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, участников проекта становится все больше. Теперь к нему подключилось и предприятие «Архимед».

    Оно находится в Лосино-Петровском и занимается изделиями из пластика хозяйственного или бытового назначения.

    К 2024 году число участников из Московской области должно превысить 300 предприятий, что позволит увеличить производительность труда в регионе на 5%

    Екатерина Зиновьева.

    Сегодня предприятие «Архимед» — один из лидеров в своей сфере. В рамках президентского проекта адресную поддержку оказывают специалисты Регионального центра компетенций Московской области.

    Проект «Производительность труда» ввели по указу Владимира Путина в 2018 году.