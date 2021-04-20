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    20 апреля 2021, 09:48

    Торговые фирмы Подмосковья смогут стать участниками проекта «Производительность труда»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Российским торговым фирмам стало доступно участие в президентском проекте «Производительность труда». От Подмосковья заявки подали уже две компании.

    Торговые фирмы Подмосковья смогут стать участниками проекта «Производительность труда» | Изображение 1

    Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что эксперты проекта анализируют работу предприятий, вносят предложения по ее оптимизации и помогают повышать эффективность.

    Правительство России допустило к участию в национальном проекте „Производительность труда“ предприятия из сферы торговли

    Екатерина Зиновьева.

    В Московской области заявки подали уже две компании, среди которых «Сам — МБ» из Балашихи. Это крупнейшее российское предприятие по поставкам шин и колесных дисков.

    Вторая фирма от Подмосковья — «Иэк Холдинг» из Подольска. Она работает в сфере производства и поставок металлических корпусов.

    Торговые фирмы Подмосковья смогут стать участниками проекта «Производительность труда» | Изображение 2

    «Мининвест призывает и другие торговые фирмы Подмосковья рассмотреть возможность участия в этом проекте», — отметила Зиновьева.

    Решение о включении торговых компаний в список участников принял комитет проекта «Производительность труда» во главе с первым зампредом правительства Андреем Белоусовым.