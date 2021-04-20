Торговые фирмы Подмосковья смогут стать участниками проекта «Производительность труда»

Российским торговым фирмам стало доступно участие в президентском проекте «Производительность труда». От Подмосковья заявки подали уже две компании.

Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что эксперты проекта анализируют работу предприятий, вносят предложения по ее оптимизации и помогают повышать эффективность.

Правительство России допустило к участию в национальном проекте „Производительность труда“ предприятия из сферы торговли Екатерина Зиновьева.

В Московской области заявки подали уже две компании, среди которых «Сам — МБ» из Балашихи. Это крупнейшее российское предприятие по поставкам шин и колесных дисков.

Вторая фирма от Подмосковья — «Иэк Холдинг» из Подольска. Она работает в сфере производства и поставок металлических корпусов.

«Мининвест призывает и другие торговые фирмы Подмосковья рассмотреть возможность участия в этом проекте», — отметила Зиновьева.

Решение о включении торговых компаний в список участников принял комитет проекта «Производительность труда» во главе с первым зампредом правительства Андреем Белоусовым.