Эффективность завода техники в Орехово-Зуеве выросла благодаря нацпроекту

На предприятии «Респиратор» в Орехово-Зуеве выросла эффективность работы. Там производят технику разного назначения: авиационную, подводную, промышленную, медицинскую и другую. Все процессы оптимизировали по национальному проекту «Производительность труда».

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Предприятие «Респиратор» входит в группу компаний «Ростех». Производство стало еще эффективнее благодаря нацпроекту и поддержке Регионального центра компетенций.

Изменения коснулись сборочного цеха. В нем внедрили новые принципы бережливого производства.

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки в Московской области Екатерина Зиновьева.

Задача по реализации нацпроекта — привлечь к нему более 316 региональных предприятий Екатерина Зиновьева.

А результатом работы должен стать рост производительности труда в Подмосковье на 5%.

Сам проект продолжат реализовывать на протяжении трех лет. За это время на предприятии в Орехово-Зуеве запланировали увеличить производительность труда на 30%.