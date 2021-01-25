Два мобильных пункта для прививки от коронавируса появятся в Солнечногорске

Два мобильных пункта вакцинации откроют в торговых центрах «Солнечный» и «Zеленопарк». Перед прививкой врачи выполнят осмотр, подчеркнули в пресс-службе администрации городского округа.

Первая мобильная площадка заработает в центре «Солнечный», расположенном в доме № 22А на Красной улице. Здесь жители смогут пройти вакцинацию по субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00. Первый прием состоялся 23 января, следующий пройдет 30-го.

А второй пункт с 30 января разместится в «Zеленопарке». График работы будет таким же, как в другом торговом центре.

Кроме того, жители округа могут привиться в двух стационарных пунктах вакцинации. Один расположен в Андреевской городской поликлинике, второй — в Солнечногорской областной больнице.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Но есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Жители смогут записаться тремя способами. Подробно о том, как сделать это на сайте госуслуг, мы рассказали в материале. Также запись открыли в 126 областных МФЦ.

Обратиться в Солнечногорскую областную больницу удастся по номеру 8 (496) 262-18-13, а в Андреевскую городскую поликлинику по телефону 8 (495) 544-31-69.