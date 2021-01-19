Запись на прививку от коронавируса открыли в 126 МФЦ Подмосковья

Запись организовали через рабочие места с доступом к порталу госуслуг Подмосковья, через консультантов МФЦ и операторов окон. Это подчеркнул министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Оформить заявку на прививку можно и в 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг.

Записаться можно как самостоятельно через специально организованные рабочие места с доступом к порталу, так и через специалиста МФЦ Максим Рымар.

Рымар рассказал, что потребуется только номер медицинского полиса. А для записи через портал госуслуг следует перейти по ссылке и ввести необходимые сведения. В личном кабинете на сайте можно посмотреть информацию о приеме, отменить или перенести его.

Для вакцинации от коронавируса в Подмосковье обустроили 93 пункта. Выбрать подходящий поможет интерактивная карта. А также запись на прививку ведут по короткому номеру 122.