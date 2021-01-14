Жителям Подмосковья назвали три способа записаться на вакцинацию от ковида

«Первый — через региональный портал госуслуг. Второй — через кол-центр. Третий — лично обратившись в поликлинику», — заявила Стригункова.

Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар добавил, что на сайте covid.mz.mosreg.ru сделана интерактивная карта на которой видны все 93 пункта вакцинации с адресами и временем работы.

«Жители могут увидеть на карты пункты вакцинации и определить, где им сделать прививку удобнее. И на портале госуслуг мы сделали сервис для онлайн-записи на вакцинацию», — добавил Рымар.

При выписке обычных стационаров медучреждения сразу предлагают жителям области, особенно с хроническими заболеваниями, записаться на вакцинацию. Эта услуга очень пользуется спросом, заметила министр.

«Определили и приоритеты. Первоначально у нас были медицинские сотрудники и работники образования. Следующий приоритет — теперь уже с увеличением доз — все лица с хроническими заболеваниями. Особенно 55+», — отметила глава регионального Минздрава.

Вакцинируют людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением. По последним данным, уже привиты около пяти тысяч медицинских работников, порядка трех тысяч работников образования.

«Все остальные — это наши жители, которые пожелали пройти вакцинацию», — подчеркнула Стригункова.

Она рассказала, что большой интерес к вакцинацию проявляют люде старше 60 лет. На прививки приходят приблизительно 60% жителей этой возрастной категории. Всего привиты уже более 20 тысяч жителей Московской области.

По последним исследованиям, Подмосковье вошло в пятерку регионов с высокой доступностью вакцины от коронавируса.