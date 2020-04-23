Противопролежневые протекторы для пациентов с COVID-19 начнут производить в Реутове

Протекторы необходимы людям на искусственной вентиляции легких. Изделия позволят избежать пролежней и трофических изменений лицевых костей у пациентов в тяжелом и среднем состоянии в реанимационных отделениях.

Реутовский экспериментальный завод средств протезирования, где и начнется производство, сейчас оформляет документацию на его запуск и поставку протекторов в медицинские центры, рассказали в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В случае возникновения ситуации с понижением уровня кислорода в крови у пациентов, в том числе с подтвержденным диагнозом COVID-19, повсеместно используется прием поворота человека в прон-позицию, то есть на живот. Это обеспечивает лучшую доставку кислорода к органам и тканям», — говорится в сообщении.

Сегодня реутовский завод — это крупнейшее в России и странах СНГ предприятие, где производят протезно-ортопедические изделия.

За сутки в России, как сообщил Роспотребнадзор, сделали 151 тысячу тестов на коронавирус.