Число пациентов на ИВЛ уменьшилось в больнице Коммунарки

К аппарату искусственной вентиляции легких в больнице Коммунарки подключены 25 человек. Всего в медцентре лечатся 586 пациентов.

Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко опубликовал в Facebook свежие данные по пациентам в больнице. По его словам, из 568 госпитализированных у 567 диагностирована внебольничная пневмония. Коронавирус подтвердился у 412 пациентов.

Проценко также сообщил, что 17% лечащихся получают поддержку кислородом, но не находятся в отделении интенсивной терапии. В реанимации — 52 пациента, из них на ИВЛ — 25, то есть 4% от общего количества больных. В понедельник на ИВЛ были 28 пациентов.

За сутки в медицинский центр Коммунарки поступили 63 новых пациента, 99 выписались.

В России, по информации на 20 апреля, более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве. В столице с начала эпидемии зафиксировали 26,3 тысячи случаев. Скончались 204 пациента, выздоровевших — 1,8 тысячи.

Для борьбы с пандемией в Москве действует режим изоляции, который запрещает выход из дома без обоснованной причины. Кроме того, для проезда на любом транспорте нужно оформить цифровой пропуск.