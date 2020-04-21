Число пациентов на ИВЛ уменьшилось в больнице Коммунарки
Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко опубликовал в Facebook свежие данные по пациентам в больнице. По его словам, из 568 госпитализированных у 567 диагностирована внебольничная пневмония. Коронавирус подтвердился у 412 пациентов.
Проценко также сообщил, что 17% лечащихся получают поддержку кислородом, но не находятся в отделении интенсивной терапии. В реанимации — 52 пациента, из них на ИВЛ — 25, то есть 4% от общего количества больных. В понедельник на ИВЛ были 28 пациентов.
За сутки в медицинский центр Коммунарки поступили 63 новых пациента, 99 выписались.
В России, по информации на 20 апреля, более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве. В столице с начала эпидемии зафиксировали 26,3 тысячи случаев. Скончались 204 пациента, выздоровевших — 1,8 тысячи.
Для борьбы с пандемией в Москве действует режим изоляции, который запрещает выход из дома без обоснованной причины. Кроме того, для проезда на любом транспорте нужно оформить цифровой пропуск.