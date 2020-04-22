Мишустин напомнил регионам о важности своевременных мер борьбы с СОVID-19. Подмосковье выполняет все поручения

Сегодня на правительственном селекторе Мишустин попросил руководство регионов быть максимально готовыми оказывать квалифицированную помощь заболевшим.

«Коллеги, обращаю ваше внимание, что в соответствии с поручением президента в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом. Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего персонала. Если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами», — сказал он.

По словам премьер-министра, в конце января правительство, осознавая возможные риски распространения коронавируса, запросило у глав субъектов сведения о готовности больниц и расчеты, показывающие, сколько средств им потребуется для создания койко-мест.

Однако с полной ответственностю эту задачу выполнили не все. Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Все это привело к тому, что в некоторых регионах сложилась непростая ситуация с обеспеченностью больниц средствами для защиты и оборудованием. Однако правительство выделило деньги, чтобы это исправить.

Как поготовилось Подмосковье

В Московской области ведется большая работа по привлечению сотрудников для борьбы с COVID-19.

Студенты, успешно прошедшие проверку, смогут по срочному трудовому договору занять должности среднего медицинского персонала в больницах, где принимают пациентов для лечения коронавируса. Привлекли уже много молодых специалистов. Но перед работой ординаторы прошли необходимое обучение и сдали экзамен.

В кратчайшие сроки в регионе перепрофилируют и подготовят к приему пациентов 16 инфекционных центров в 14 городах. В апреле такие отделения открыли уже в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме и других муниципалитетах.

Также регион уже взял на себя оплату жилья для врачей. Чтобы их семьи были в безопасности, специалистов, которые работают с COVID-19, стали бесплатно селить в гостиницы. Им помогают с едой и поездками на работу.

По словам губернатора, в Московской области необходимо уже к концу месяца подготовить еще 7567 коек. Из них 5929 — с кислородом, а 509 — с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Сейчас строятся новые койки — правительство выделило большие средства на это. Койки как минимум оснащены кислородом, максимум — аппаратами ИВЛ Андрей Воробьев.

Еще меньше месяца назад в Подмосковье проводили лишь 3800 тестов на коронавирус за сутки, но сейчас — уже 7500. При этом больше половины делают именно в государственных клиниках региона. Их сегодня уже пять: в Королеве, Серпухове, Коломне, Подольске и Красногорске. Крупнейшая — первая.

Лидером по количеству тестирований в день будет Королевская лаборатория — две тысячи исследований. Следом за ней — уже Коломенская и Серпуховская. Там по 800. Еще 300 тестов смогут проводить в Подольской и Красногорской лабораториях.