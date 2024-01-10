Эксклюзив 10 января 2024, 15:33 Прорыв трубы с кипятком в доме в Сергиевом Посаде устранят в течение дня Аварию в доме на Строительной улице Сергиевого Посада устранят в течение дня РИА «Новости»

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Подъезд в доме № 3 на Строительной улице в Сергиевом Посаде залило кипятком. Коммунальную аварию устранят в течение дня, сообщили «360» в администрации городского округа.

«Прорыв произошел по причине износа батареи, управляющая компания „Мособлэксплуатация“ перекрыла воду, в течение дня должны устранить», — заверили местные власти.

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Ранее на котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде доставили новый бойлер. Его установят взамен устройства, которое пришло в негодность.

В ночь на 6 января коммунальная авария произошла в 22-этажном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Из-за прорыва трубы затопило квартиры в шестом подъезде с первого по 14 этажи.

В декабре фонтан горячей воды забил у дома на шоссе Энтузиастов в Москве. Струя кипятка поднялась на пять метров вверх. На место происшествия прибыли сотрудники городских служб.