Подмосковье 06 января 2024, 22:20 Оборудование для увеличения мощностей привезли на котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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Новый бойлер доставили на котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде. Его установят взамен того, что пришел в негодность.

Распоряжения не дожидаться окончания праздников и приступить к восстановительным работам дали депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

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Акулов сообщил, что в начале января на котельной ВНИИ игрушки произошла авария, в результате которой из трех действующих бойлеров в работе остались «полтора». В первые дни специалисты попытались самостоятельно устранить поломку и не допустить понижения температуры.

Он подчеркнул, что из-за сложности ситуации пришлось обратиться за помощью к правительству Московской области.

«Коллеги отреагировали, сегодня, благодаря общей слаженной работе, из Коломны привезли бойлер для замены», — отметил Дмитрий Акулов.

Кроме того, были сформированы бригады, которые в ближайшее время приступят к монтажу нового оборудования. После его установки и наладки температура в домах, отапливаемых котельной, заметно возрастет.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Московской области.

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