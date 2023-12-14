Эксклюзив 14 декабря 2023, 17:17 Трубу прорвало в доме на шоссе Энтузиастов в Москве Горячий фонтан забил у дома на шоссе Энтузиастов в Москве после прорыва трубы Фото: Shutterstock

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Фонтан из горячей воды возник у дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за прорыва трубы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По данным источника, горячая вода бьет ввысь на пять метров вверх. Пострадавших нет.

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К месту происшествия на востоке Москвы выехали работники городских служб. Подробности уточняются.

Еще один фонтан забил из-под земли после прорыва трубы в Новой Москве на улице Липовый Парк. Вода залила несколько улиц. Местные жители сообщили, что рабочие меняли брусчатку у дома, и, вероятно, прорубили трубу.

Несколько дней назад на Салтыковской улице в Москве прорвало пожарный гидрант. Поток воды начал подтапливать проезжую часть.