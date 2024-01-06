Эксклюзив 06 января 2024, 17:40 Почти 20 квартир многоэтажного дома в Алтуфьеве затопило из-за прорыва трубы Многоэтажку на северо-востоке Москвы затопило с первого по четырнадцатый этаж

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В ночь на 6 января в 22-этажном доме, расположенном на Алтуфьевском шоссе в Москве, прорвало трубу. Квартиры в шестом подъезде с первого по четырнадцатый этаж затопило, рассказали «360» очевидцы.

Судя по снятым ими кадрам, вода залила электрические щитки, из-за чего жильцы почти 20 квартир несколько часов провели без электричества. Некоторые квартиры до сих пор обесточены.

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В доме, рассказали жители, недавно делали капитальный ремонт. Люди пытались дозвониться в УК «Жилищник», но из-за новогодних праздников связи с компанией нет.

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