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    16 декабря 2020, 13:03

    Производство сыров в Подмосковье выросло на 10% за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье стало производить на 10% сыров больше, чем в прошлом году. Сейчас в регионе делают свыше 200 видов этого продукта. Среди них, например, есть голубые с плесенью, диетические, вегетарианские и другие.
    Производство сыров в Подмосковье выросло на 10% за год | Изображение 1

    Производством сыра занимаются 20 крупных предприятий и не менее ста фермеров. Они делают твердые, полутвердые, мягкие, плавленые, зрелые и быстрые сорта.

    С января по ноябрь в регионе произвели 53,6 тысячи тонн сыра. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло где-то на 9-10%

    Сергей Воскресенский.

    Недавно сыры Московской области вошли в число победителей национального конкурса «Вкусы России». Они стали одним из трех лидеров. Два других — бурятские буузы и дагестанская баранина.

    «Лидерство подмосковных сыров обусловлено качеством, разнообразием видов и сортов», — отметил Воскресенский.

    По его словам, фермеры намерены показывать хорошие результаты и дальше. Сегодня Подмосковье занимает второе место по производству сыра в России.