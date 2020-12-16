Производство сыров в Подмосковье выросло на 10% за год

Производством сыра занимаются 20 крупных предприятий и не менее ста фермеров. Они делают твердые, полутвердые, мягкие, плавленые, зрелые и быстрые сорта.

С января по ноябрь в регионе произвели 53,6 тысячи тонн сыра. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло где-то на 9-10% Сергей Воскресенский.

Недавно сыры Московской области вошли в число победителей национального конкурса «Вкусы России». Они стали одним из трех лидеров. Два других — бурятские буузы и дагестанская баранина.

«Лидерство подмосковных сыров обусловлено качеством, разнообразием видов и сортов», — отметил Воскресенский.

По его словам, фермеры намерены показывать хорошие результаты и дальше. Сегодня Подмосковье занимает второе место по производству сыра в России.