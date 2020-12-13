Строительство «Сырной долины» в Подмосковье завершат в 2022 году

В Подмосковье продолжается строительство «Сырной долины», в Дмитровском районе. Полностью проект будет завершен в 2022 году. После этого регион станет одним из самых значимых производителей сыра. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас есть специальная программа, есть „Сырная долина“ в Дмитровском районе, где сейчас пять заводов одновременно строится. В следующем году и в 2022-м мы полностью сдадим „Сырную долину“ и станем очень заметным игроком по производству сыров — самых разных», — заявил губернатор.

Агропарк «Сырная долина» создается в Дмитровском городком округе Московской области. Торжественная закладка четырех заводов состоялась летом 2019 года.

В начале декабря были объявлены победители конкурса «Вкусы России». Подмосковные сыры вошли в тройку лидеров вместе с бурятскими буузами и дагестанской бараниной. Тогда губернатор Подмосковья отметил, что исторически сельское хозяйство занимало в области передовые позиции.

Воробьев подчеркнул, что в регионе работает система поддержки сыроваров, которая позволяет производить очень конкурентоспособные сыры и предлагать большое количество марок.