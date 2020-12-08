Подмосковные сыры стали победителями конкурса «Вкусы России»

Подмосковные сыры стали одним из трех победителей на конкурсе «Вкусы России». Всего в десятку лучших брендов от региона вошли три продукта.

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«Для нас это всегда интересно. Несмотря на то, что мы живем в большой агломерации, сельское хозяйство исторически в Московской области занимало передовые позиции. И сегодня нам очень приятно, что наши подмосковные сыры в числе победителей. Это очень здорово», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии объявления итогов «Вкусов России».

Он заметил, что сыр в регионе производят как большие компании, так и маленькие фермерские хозяйства. В Подмосковье действует система поддержки сыроваров.

«И, может быть, поэтому им удается производить очень конкурентоспособные сыры. Очень много марок», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что Московская область входит в десятку крупнейших производителей молока. Сыры являются именно той продукцией, которая позволяет перерабатывать молоко. Глава региона напомнил, что в советское время Московская область производила до двух миллионов тонн молока ежегодно. Сейчас стоит цель производить в миллион.

Спасибо за высокую оценку, за признание. Безусловно, наши жители не остались равнодушными. Наверное, еще и поэтому мы сегодня можем вместе с фермерами, производителями, которые здесь представлены, радоваться нашему успеху Андрей Воробьев.

Губернатор назвал конкурс важным. Ведь сельское хозяйство — «это особенная отрасль для каждого региона». Она дает работу многим жителям отдаленных территорий.

Воробьев добавил, что победа во «Вкусах России» подтверждает правильность стратегии Московской области. Ведь ключевая задача региона стать в течение 2022 года лидерами в России по объему производства сыров.

«Эта победа — важный сигнал для все нас о том, что качество, инновации местных производителей важны для потребителя. Подмосковные сыры — сильнейший производитель», — заявил генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюнинг.