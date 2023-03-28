Эксклюзив 28 марта 2023, 18:43 «Новаторские проекты». Как фуд-траки из Подмосковья стали популярными и востребованными во всем мире Основатель компании «Мобитрак» рассказал о производстве домов на колесах в Подмосковье

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Компания «Мобитрак» уже несколько лет успешно производит в Подмосковье фуд-траки, дома на колесах и передвижные офисы. Благодаря в том числе субсидиям от областного правительства ей удалось внедрить инновационные подходы. Об этом в эфире «Область перемен» рассказал основатель предприятия Рафаэль Хабиров. Другой гость программы — учитель физики Людмила Алыкова — рассказала о трудовой династии педагогов в Коломне.

Кафе на колесах

Произведенные компанией «Мобитрак» фуд-траки уже известны по всему миру. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что это знаковая для региона компания, и областное правительство заинтересовано в ее развитии, поэтому поддерживает субсидиями и льготами.

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На предприятии реализуют полный цикл производства — от лазерной резки до установки внутренних коммуникаций.

«У нас более 35 патентов. Мы в год выпускаем несколько новых проектов, в том числе уникальных для всего мира или России», — поделился в беседе с «360» основатель компании Рафаэль Хабиров.

Трудовая династия

Учитель физики и представитель педагогической династии из Коломны Людмила Алыкова получила благодарность губернатора Подмосковья за преданность своему делу.

Ее семья трудится в сфере образования уже 164 года.

«Основателем моей династии является сестра моей мамы Михайлина Вера Ивановна. Свыше 30 лет она работала учителем русского языка и литературы. Отличник просвещения, множество наград. А дальше перенимают эстафету мои родители, благодаря которым я являюсь продолжателем династии. Я учитель физики, пошла по стопам матери. Папа тоже учитель, но по истории», — поделилась она.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находится свыше 170 объектов образования.

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