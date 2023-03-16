Важное 16 марта 2023, 12:33 «Такая красота — своими руками». Андрей Воробьев — об уникальном производстве домов на колесах в Подмосковье Губернатор Подмосковья поблагодарил «Мобитрак» за уникальное производство домов на колесах

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Производство домов на колесах стало уникальным не только для Подмосковья, где оно и находится, но и для России. Автолавки, передвижные офисы, мобильные полевые кухни — все выпускают в Истре. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил компанию «Мобитрак» — она лидирует по своему профилю на отечественном рынке.

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Компанию поддерживает правительство Московской области. Оно дважды выделило субсидии: 2,5 миллиона рублей и 2,1 миллиона.

«Мобитрак» занимается производством трейлеров различного назначения. Их установили уже в 70 точках Подмосковья. Это объекты для уличной торговли, медицинских нужд, полевых кухонь и не только.

Сегодня это прекрасное технологичное предприятие. Мы все где-то живем в стереотипах и еще думаем, можем ли мы произвести такую красоту своими руками. И я благодарен руководству предприятия, создавшему производство современных траков. Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что произведенные в Истре трейлеры можно увидеть в разных городах Подмосковья и России.

На предприятии наладили полный цикл производства. Здесь занимаются и лазерной резкой, и гибкой листового металла, и отливкой корпусов, а еще изготавливают почти все внутреннее оснащение — от холодильных камер до умывальников.

Каждый месяц «Мобитрак» выпускает по 30–50 трейлеров. Их продают в России, странах СНГ, в Европе и на Ближнем Востоке. Сотрудники компании — жители разных регионов, в том числе присоединенных к России.

«Я из Херсона, сейчас живу и работаю в Подмосковье. За три года вырос здесь от слесаря до начальника отдела контроля качества. Условия труда на предприятии хорошие, трансфер до работы предоставляют, общежитие», — поделился Виталий Горбенко.

Основатель компании «Мобитрак» Рафаэль Сабиров поблагодарил правительство за меры поддержки. Например, для франшиз компенсируют 30% затрат — до 500 тысяч рублей. Если это подмосковная франшиза, то предприниматели, открывшие по ней бизнес, могут претендовать на компенсацию 50% — до миллиона рублей.

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