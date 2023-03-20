Эксклюзив 20 марта 2023, 12:30 «Знаковые объекты». Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье Губернатор Воробьев: в Подмосковье строят и ремонтируют 176 объектов образования Телеканал «360»

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Более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в новом учебном году в областные школы придут заниматься свыше миллиона учеников.

Воробьев напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2023-й Годом учителя и наставника. В Московской области реализуют множество программ, так или иначе связанных со сферой образования. Сейчас строители занимаются возведением и капитальным ремонтом 176 объектов, а всего в регионе обучаются 1,4 миллиона детей. С 1 сентября их станет еще на 40 тысяч больше, отметил губернатор.

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«Также знаковые объекты мы открываем — 27 школ на 18 тысяч мест, 13 детских садов. Большие школы открываются у нас, в том числе, и в Красногорске, „Гусарская Баллада“, к 1 сентября. „Мечта“ в Дмитрове, еще ряд знаковых школ, которые принципиально важны для качества жизни», — уточнил губернатор.

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Ранее стало известно о строительстве новой школы в Ленинском городском округе. Ее возведут в ЖК «Горки Парк».