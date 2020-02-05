Проблемы жителей Реутова начали решать быстрее благодаря ЦУР

В подмосковном Реутове работает муниципальный Центр управления регионом (ЦУР). Его принцип: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». Несмотря на недолгую работу центра, результаты уже заметны.

Например, количество несвоевременных ответов на обращения жителей снизилось в восемь раз. С помощью ЦУР обратная связь с гражданами стала лучше.

Источник фото: Алексей Оводов

«В прошлом году губернатор Андрей Юрьевич Воробьев открыл в Реутове муниципальный сегмент ЦУР, на сегодняшний день он полноценно работает. После его интеграции с системой „Добродел“ нам удалось увеличить качество тех ответов, которые даем нашим жителям, а количество просроченных ответов снизилось в восемь раз», — рассказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Сейчас в Реутове работает пилотный проект «Умный город». Благодаря ему в округе появилось еще больше цифровых технологий, например, удаленное управление водоканалом.

Источник фото: Алексей Оводов

«Мы готовы развиваться дальше совместно с правительством Московской области, совместно с Российской Федерацией, Министерством строительства и ЖКХ. В рамках единого проекта „Умный город“ развиваем направления, которые перед нами ставят наши старшие коллеги», — добавил Станислав Каторов.

Рассчитан новый проект на несколько лет. В итоге муниципалитет должен получить другое качество жизни.