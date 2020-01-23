Остановки с Wi-Fi и тревожной кнопкой появятся в Солнечногорске

Солнечногорск стал участником проекта «Умные остановки». Теперь в муниципалитете появятся новые автобусные павильоны, сообщил глава городского округа Владимир Слепцов.

С помощью новых остановок можно вызвать такси, зарядить смартфон, узнать расписание транспорта на электронном табло. Также павильоны оснастят тревожной кнопкой. Остановки смогут распознавать даже язык жестов.

«В этих умных остановках применяется технология машинного зрения. С ее помощью можно будет распознавать лица, выявлять правонарушения, обнаруживать оставленные предметы. Также для таких остановок разработан алгоритм общения людей с ограниченными возможностями здоровья с окружающими», — рассказал директор компании «Наш сетевой интегратор» Игорь Поддубный.

Скоро в Солнечногорске появится две такие остановки. В будущем их количество увеличат до 20.

«Данный проект является не только примером создания комфортной городской среды, но и вписан в рамки национальной программы „Цифровая экономика“. В связи с обширной территорией нашего округа реализовывать проект будем поэтапно», — отметил Владимир Слепцов.

Установка павильонов ведется по программе «Умные города». Солнечногорск станет первым городом в Подмосковье, где появятся такие остановки.