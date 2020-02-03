«Жить проблемой людей». Подмосковье будет развивать ЦУР в каждом округе
Как в Подмосковье перевели госуправление в «цифру», ранее оценил президент РФ Владимир Путин, и теперь передовой опыт Московской области применят и в других российских регионах.
Местные Центры управления регионом появились во всех муниципалитетах Московской области, и совершенствование их работы — одна из главных задач, отметил Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев подчеркнул, что, несмотря на достижения прошлого года, необходимо двигаться дальше.
«Наш Центр управления регионом посетил президент, был дан ряд поручений, которые предполагают распространение подобной практики на всю страну. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в рамках национальных проектов, обращений жителей», — сделал акцент губернатор Московской области.
По словам Андрея Воробьева, профильные руководители должны в каждом отраслевом боксе искать новые уникальные решения.
«Мы прекрасно понимаем, что если министр и его команда не живут проблемой, если не участвуют лично в работе своего блока в ЦУР, ничего прорывного не происходит», — сказал глава Подмосковья.
Подмосковный Центр управления регионом начал работать в конце декабря 2018 года. Он позволяет круглосуточно следить за тем, что происходит в Московской области, и быстро реагировать на чрезвычайные происшествия.