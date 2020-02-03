«Жить проблемой людей». Подмосковье будет развивать ЦУР в каждом округе

Работа ЦУР должна совершенствоваться и стать еще более эффективной, при этом особое внимание следует уделить развитию муниципальных Центров управления регионом. Такую задачу поставил губернатор Московской области перед руководящим составом правительства Подмосковья.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Как в Подмосковье перевели госуправление в «цифру», ранее оценил президент РФ Владимир Путин, и теперь передовой опыт Московской области применят и в других российских регионах.

Местные Центры управления регионом появились во всех муниципалитетах Московской области, и совершенствование их работы — одна из главных задач, отметил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев подчеркнул, что, несмотря на достижения прошлого года, необходимо двигаться дальше.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Наш Центр управления регионом посетил президент, был дан ряд поручений, которые предполагают распространение подобной практики на всю страну. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в рамках национальных проектов, обращений жителей», — сделал акцент губернатор Московской области.

По словам Андрея Воробьева, профильные руководители должны в каждом отраслевом боксе искать новые уникальные решения.

«Мы прекрасно понимаем, что если министр и его команда не живут проблемой, если не участвуют лично в работе своего блока в ЦУР, ничего прорывного не происходит», — сказал глава Подмосковья.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковный Центр управления регионом начал работать в конце декабря 2018 года. Он позволяет круглосуточно следить за тем, что происходит в Московской области, и быстро реагировать на чрезвычайные происшествия.