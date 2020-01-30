Россиянам предложат регулярно оценивать качество своей жизни

Опросами жителей страны будет заниматься Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). У людей будут спрашивать, имеют ли они простой доступ к лекарствам, могут ли легко устроить детей в детсад или школу, оформить инвалидность.

Президент России Владимир Путин поддержал идею разработать рейтинг качества жизни в регионах. Как сообщила глава АСИ Светлана Чупшева, рейтинг будет охватывать сферы безопасности граждан, здравоохранения, образования, социальной поддержки. Это позволит оценить, насколько россияне удовлетворены социальной сферой.

В мире есть немало рейтингов социального благополучия, где Россия находится далеко не в первой десятке. Например, на 33 месте из 38 в OECD Better Life Index, на 72 месте из 80 в Economist Intelligence Unit «Where-to-be-born Index». Но в основе многих подобных рейтингов лежат показатели статистики и экономики, некоторых — субъективные мнения граждан. Рейтинг АСИ будет отличаться, устранив разрыв между статистикой и реальными ощущениями россиян.