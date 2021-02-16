Пробки стремятся к «десятке». Где в Подмосковье сложнее всего на дорогах

В Москве сейчас девятибалльные пробки. По прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», после 19:00 они могут достигнуть 10 баллов. На юге и юго-востоке, а также северо-западе Подмосковья движение также затруднено из-за большого трафика и в связи с ликвидацией последствий снегопада.

Движение затруднено на Каширском, Рязанском, Носовихинском, Егорьевском, Варшавском, Домодедовском, Полтевском, Зеленом, Новорязанском, Зенинском, Новомилетском, Леоновском и Восточном шоссе. Также заторы наблюдаются на Волоколамском, Ленинградском, Пятницком, Лихачевском, Щелковском и Осташковском шоссе. В региональном Минтрансе просят водителей отложить поездки на более позднее время — после 21:00. Напомним, что вчера после снегопада на южной стороне МКАД встали фуры и парализовали движение на выезде из столицы, в том числе для пассажирских автобусов. Для того, чтобы жители Подмосковья смогли добраться домой, Минтранс Подмосковья вывел на дороги бесплатные дополнительные автобусы.