Дополнительные автобусы были организованы для вывоза жителей Подмосковья из столицы

После снегопада на южной стороне МКАДа встали фуры и парализовали движение на выезде из столицы, в том числе для пассажирских автобусов. Для того, чтобы жители Подмосковья смогли добраться до дома были организованы дополнительные автобусы. Министр транспорта Московской области Алексей Гержик уточнил, что главная задача — это обеспечить выезд жителей региона из столицы в область.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что на сегодняшний момент главная задача — это обеспечить выезд жителей Московской области из Москвы в область. Он отметил, что было принято решение организовать дополнительные автобусы. С Госавтоинспекцией было согласовано содействие в том, что эти автобусы будут сопровождаться для того, чтобы жители Московской области быстрее попали домой.

Он выделил три самых тяжелых направления: от станции метро Домодедовская в область, от станции метро Дмитрия Донского в область и уточняется ситуация на станции Котельники.

Гержик объяснил, что учитывая сложную дорожно-транспортную ситуацию на юге в районе МКАД, автобусы подмосковных перевозчиков не успевают своевременно вернуться к метро Домодедовская. По его словам, здесь большой поток, фуры идут транзитом, пытаются обогнать друг друга. Некоторые едут на лысой резине, поэтому не всегда могут подняться в гору. Не каждый водитель готов к столь суровым условиям. Отсюда и образовывается такой затор, объяснил Гержик.

По поручению Губернатора Андрея Воробьева Минтранс МО мониторит ситуацию и на других направлениях, добавили в пресс-службе. В случае ухудшения транспортной ситуации будут приняты дополнительные меры. Наибольшие заторы — на юге и юго-востоке столичного региона.

Движение затруднено на выездах с МКАД и на основных шоссе: Каширское, Володарское, Домодедовское (М2-Павловское), Носовихинское, Полтевское, Новомилетское, Зенинское, Егорьевское, Рязанское, Леоновское, Восточное, Бесединское, Зеленое, Варшавское. Из-за ситуации на дорогах автобусы здесь также ходят с увеличенным интервалом.