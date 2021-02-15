Бесплатные автобусы временно стали ездить от метро «Домодедовская» в Ленинский округ

Минтранс Подмосковья направил бесплатные компенсационные автобусы, которые начали вывозить жителей Ленинского округа от метро «Домодедовская» до ЖК «Пригород Лесное», «Ново-Молоково» и поселок Володарского. Это связано с большими заторами на юге и юго-востоке Москвы и области, транспорт ходит с большими задержками, уточнили в пресс-службе.

«Учитывая сложную дорожно-транспортную ситуацию на юге в районе МКАД, автобусы подмосковных перевозчиков не успевают своевременно вернуться к метро «Домодедовская». В связи с этим, мы направили дополнительные резервные автобусы, чтобы довезти жителей Ленинского округа от метро до своих домов. Все автобусы проследуют по обычным маршрутам. Проезд до конца дня будет бесплатный», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

До конца дня автобусы будут перевозить пассажиров бесплатно по регулярным маршрутам. В случае ухудшения транспортной ситуации будут приняты дополнительные меры.