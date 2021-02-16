Москва «замерзла» в 9-балльных пробках

Сервис «Яндекс» оценил дорожную обстановку в Москве на девять баллов. Жители столицы, возвращающиеся с работы, стоят в пробках в разных уголках города. Хуже всего ситуация в центре.

Сервис «Яндекс.Карты» сообщил, что в Москве девятибалльные пробки. Такие данные аналитики дали на 18:00. Через час ситуация ухудшится и машины будут стоять в 10-балльном трафике. Чем позже будет становиться, тем более разгруженной станет Москва. Например, к 20:00 обещают уже восемь баллов, а в 21:00 — семь.

По состоянию на 18:00 сложнее всего в центре. Там водители буквально стоят. В бордовый цвет окрасилось почти все Садовое кольцо. Внутри него нет ни одного зеленого участка, а самые легкие пробки — желтые.

На ТТК бордово-красные пробки. 35-километровая круговая дорога едет крайне медленно, а местами вообще стоит.

МКАД, как обычно, непредсказуема. Например, северная часть кольцевой автодороги красная, а запад свободно едет, хоть и не очень долго.

В любом случае перед поездкой куда-то тщательно выбирайте маршрут, чтобы не удлинить себе путь на несколько десятков минут. А лучше откажитесь сегодня от личного автомобиля, чтобы не нервничать.