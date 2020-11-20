Призеров фестиваля «Капелька неба» наградят 10 декабря

Фестиваль стартовал 10 октября и завершится 10 декабря. Ожидается, что в нем примут участие более 1,5 тысячи детей. Проект способствует раскрытию творческого потенциала участников и помогает увлечь ребят интересным и позитивным досугом.

Сейчас в рамках фестиваля проходит этап приема и обработки заявок. С 20 ноября по 1 декабря пройдет отбор заявок членами жюри, определение призеров и участников съемки гала-концерта.

Конкурс проходит в следующих номинациях: «Художественное слово» (тема — «Моя Россия», стихи/проза о России), «Танцевальное искусство» (современный, народный, этнический танец), «Вокальное искусство», «Мультипликация», «Художественное творчество», (тема — «Моя Россия»), «Декоративно-прикладное творчество» (тема — «Елочная игрушка»).

10 декабря в Барвихе состоится съемка гала-концерта с участием призеров фестиваля и артистов эстрады. Мероприятие пройдет без зрителей, с соблюдением всех мер предосторожности.

Фестиваль проводит Благотворительный фонд помощи и развития творческого потенциала, социальной адаптации и реабилитации детей-сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей «Чистое небо». Он проходит с 2016 года при поддержке Минсоцразвития Подмосковья.