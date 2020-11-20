Марафон «Мы вместе», посвященный Дню добровольца, пройдет 4–5 декабря

Онлайн-формат программы марафона предполагает трансляцию на двух языках для российских и иностранных участников на официальной платформе dobroinrussia.online.

«Пандемия COVID-19 показала, как человек готов помогать. Это дало новый импульс участию людей в добровольческих мероприятиях. Волонтеры, НКО, СМИ и бизнес выступили сообща, оказав реальную адресную помощь миллионам людей», — говорится на сайте марафона.

В рамках мероприятия состоятся традиционные активности в новых форматах, а также насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что в Одинцове волонтеры начали помогать медикам. Они принимают звонки, разносят лекарства и продукты, измеряют температуру посетителей при входе.