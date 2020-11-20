Марафон «Мы вместе», посвященный Дню добровольца, пройдет 4–5 декабря
В Москве 4–5 декабря пройдет главное волонтерское событие года — марафон #МыВместе. Регистрация на мероприятие проводится с 15 ноября по 3 декабря. Принять участие могут все желающие. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.
Онлайн-формат программы марафона предполагает трансляцию на двух языках для российских и иностранных участников на официальной платформе dobroinrussia.online.
«Пандемия COVID-19 показала, как человек готов помогать. Это дало новый импульс участию людей в добровольческих мероприятиях. Волонтеры, НКО, СМИ и бизнес выступили сообща, оказав реальную адресную помощь миллионам людей», — говорится на сайте марафона.
В рамках мероприятия состоятся традиционные активности в новых форматах, а также насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа.
Ранее сообщалось, что в Одинцове волонтеры начали помогать медикам. Они принимают звонки, разносят лекарства и продукты, измеряют температуру посетителей при входе.