«Бурановская бабушка» предложила артистам сменить профессию. Видео

Участница фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева заявила «360», что человеку музыка нужна всегда. И в радости, и в горе, люди поют. Поэтому россиянам, конечно, во время пандемии нужны концерты.

Она подчеркнула, что артисты тоже живые люди, у них семьи, они кушать хотят.

«Конечно, сложно сейчас однозначно ответить на вопрос, нужно ли разрешать концерты. Артистам остается осваивать другую профессию. Несвязанную с контактом с людьми. Только онлайн. Или уповать на милость правительства. Просить у правительства, чтобы помогли», — предложила Анна Николаевна.

Ранее многие российские артисты жаловались, что они и их команды остались без денег из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. Даже некоторым знаменитостям пришлось задуматься о продаже имущества и вообще смене профессии.

Юмористка Елена Воробей в ответ на решение властей заполнять только 25% залов заявила, что «на четвертинку» артистам придется и питаться, и дышать без надежды на завтрашний день. Она предложила властям ввести для представителей шоу-бизнеса льготы на приобретение продуктов первой необходимости.