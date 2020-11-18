«Бурановская бабушка» предложила артистам сменить профессию. Видео
Она подчеркнула, что артисты тоже живые люди, у них семьи, они кушать хотят.
«Конечно, сложно сейчас однозначно ответить на вопрос, нужно ли разрешать концерты. Артистам остается осваивать другую профессию. Несвязанную с контактом с людьми. Только онлайн. Или уповать на милость правительства. Просить у правительства, чтобы помогли», — предложила Анна Николаевна.
Ранее многие российские артисты жаловались, что они и их команды остались без денег из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. Даже некоторым знаменитостям пришлось задуматься о продаже имущества и вообще смене профессии.
Юмористка Елена Воробей в ответ на решение властей заполнять только 25% залов заявила, что «на четвертинку» артистам придется и питаться, и дышать без надежды на завтрашний день. Она предложила властям ввести для представителей шоу-бизнеса льготы на приобретение продуктов первой необходимости.