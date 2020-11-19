«Надо требовать, а не просить». Участница шоу «Голос» рассказала о тяжелой жизни музыкантов в период пандемии
«Что касается инициативы моих коллег с просьбой к властям, то я считаю, что слово „просьба“ абсолютно неуместно. Если и обращаться, то только с требованием. Считаю, что надо точно разграничить артистов из шоу-бизнеса и музыкантов как таковых — это разные понятия», — объяснила певица.
По ее мнению, у артистов из шоу-бизнеса есть дополнительные заработки, а у музыкантов этого нет, и единственное, чем они могут зарабатывать, — это своей музыкой.
«Музыканты сейчас абсолютно выброшены за борт. И единственное, что им помогает жить, — это помощь коллег, которые собирают средства. Например, сейчас мы пытаемся делать джазовый профсоюз. Это очень тяжелая ситуация», — рассказала Мирабова.
Она уверена, что нужно обратить на эту ситуацию внимание властей. Музыкальный критик и светский журналист Евгений Бабичев встал на сторону артистов.
«Прекрасно понимаю тех артистов, которые подняли в СМИ тему запретов. Действительно, в отличие от весенних ограничений, когда под запретом были все отрасли, [артистам стало сложнее]. Сейчас под ударом только шоу-бизнес. Артисты надеялись, что им дадут возможность хотя бы в новогодние праздники поработать. Не секрет, что на заработанное можно безбедно прожить потом какое-то время», — рассказал Бабичев.
По его словам, определенным выходом из этой ситуации могла бы стать работа за рубежом. Например, в Белоруссии, где нет никаких ограничений на концерты даже в новогоднюю ночь. Он также сообщил, что многие едут работать в Казахстан, кто-то будет выступать в турецких отелях.
«Заработать можно. Но, конечно, это не заработки уровня Москвы, когда за вечер можно заработать в несколько раз больше», — резюмировал эксперт.
Накануне певец Витас отреагировал на ажиотаж вокруг концертов и призвал российских звезд думать не только о своем благополучии.