«Надо требовать, а не просить». Участница шоу «Голос» рассказала о тяжелой жизни музыкантов в период пандемии

Российские певцы и артисты, возмущенные ковидными ограничениями на концерты в новогодние праздники, просят у властей поддержки. Но у творческих людей мнения разделились. Певица Мариам Мерабова, участвовавшая в шоу «Голос», в беседе с «360» заявила, что для получения льгот нужно разграничить понятие «музыкант» и «артист шоу-бизнеса». А музыкальный критик Евгений Бабичев советует отправиться на подработку за рубеж.

«Что касается инициативы моих коллег с просьбой к властям, то я считаю, что слово „просьба“ абсолютно неуместно. Если и обращаться, то только с требованием. Считаю, что надо точно разграничить артистов из шоу-бизнеса и музыкантов как таковых — это разные понятия», — объяснила певица.

По ее мнению, у артистов из шоу-бизнеса есть дополнительные заработки, а у музыкантов этого нет, и единственное, чем они могут зарабатывать, — это своей музыкой.

«Музыканты сейчас абсолютно выброшены за борт. И единственное, что им помогает жить, — это помощь коллег, которые собирают средства. Например, сейчас мы пытаемся делать джазовый профсоюз. Это очень тяжелая ситуация», — рассказала Мирабова.

Она уверена, что нужно обратить на эту ситуацию внимание властей. Музыкальный критик и светский журналист Евгений Бабичев встал на сторону артистов.

«Прекрасно понимаю тех артистов, которые подняли в СМИ тему запретов. Действительно, в отличие от весенних ограничений, когда под запретом были все отрасли, [артистам стало сложнее]. Сейчас под ударом только шоу-бизнес. Артисты надеялись, что им дадут возможность хотя бы в новогодние праздники поработать. Не секрет, что на заработанное можно безбедно прожить потом какое-то время», — рассказал Бабичев.

По его словам, определенным выходом из этой ситуации могла бы стать работа за рубежом. Например, в Белоруссии, где нет никаких ограничений на концерты даже в новогоднюю ночь. Он также сообщил, что многие едут работать в Казахстан, кто-то будет выступать в турецких отелях.

«Заработать можно. Но, конечно, это не заработки уровня Москвы, когда за вечер можно заработать в несколько раз больше», — резюмировал эксперт.

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